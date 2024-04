Notte di fiamme alla Casa del Pellegrino, evacuate 6 persone: si indaga

A provocare il rogo sarebbe stato un cumulo di rifiuti nell'androne della struttura siracusana.

Terribile incendio alla Casa del Pellegrino di Siracusa, struttura da tempo chiusa e utilizzata come riparo da alcuni senzatetto.

Per fortuna non ci sarebbero feriti, ma si è rivelato necessario evacuare sei persone.

Incendio alla Casa del Pellegrino

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme nella struttura sarebbero partite da un cumulo di rifiuti che si trovava nell’androne. Sul caso, però, sono attualmente in corso gli accertamenti di rito delle autorità.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri: i primi hanno spento le fiamme e tratto in salvo le persone che si trovavano nella struttura – 6, tutte senza fissa dimora -, i secondi hanno avviato le indagini di rito. Nessuno di loro, fortunatamente, avrebbe riportato ferite.

I casi di Sferracavallo e di Catania

Quello appena descritto non è stato l’unico incendio registrato in Sicilia nelle ultime ore. A Sferracavallo, infatti, un pericoloso rogo è divampato in un appartamento e ha distrutto il tetto di legno di una mansarda. Si è rivelato necessario evacuare l’intera palazzina, in modo da permettere ai soccorritori di spegnere le fiamme in sicurezza. Anche in questo caso, per fortuna, nessun ferito.

Ben diverso, invece, l’incendio divampato in un bar del Lungomare di Catania. In seguito all’esplosione causata, secondo le prime informazioni, da alcune bombole, il proprietario di 40 anni è rimasto gravemente ustionato. Si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Sono in corso le indagini su quanto accaduto e, al momento, si predilige la pista dolosa: qualcuno, quindi, avrebbe provocato il rogo volontariamente. Dietro l’episodio potrebbe esserci l’ombra di un’estorsione o del racket.

Immagine di repertorio