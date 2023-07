Paura in corso Vittorio Emanuele, incendio in casa: anziana ferita

Le fiamme si sarebbero estese anche ad altri appartamenti: paura a Palermo.

Un pericoloso incendio è divampato ieri sera in un appartamento di corso Vittorio Emanuele a Palermo: una persona è rimasta ferita.

Ecco le prime informazioni sulla drammatica vicenda.

Incendio in corso Vittorio Emanuele a Palermo, ferita anziana

Rimane ancora da verificare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da un appartamento dello stabile di corso Vittorio Emanuele e avrebbero raggiunto in poco tempo altre abitazioni.

Una donna anziana si sarebbe sentita male, probabilmente per la presenza di molto fumo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere la malcapitata. Intervenute diverse squadre di vigili del fuoco per transennare l’area e provvedere allo spegnimento del rogo.

Spari a Palermo

La serata di venerdì 7 luglio è stata piuttosto difficile per Palermo e non solo per l’incendio. In via Giovanni Bruno, infatti, si è verificato un presunto tentato omicidio. Le forze dell’ordine hanno soccorso una donna con ferita d’arma da fuoco alle gambe. Si sospetta che a spararle sia stato il marito, presumibilmente al culmine di una lite. Proprio l’uomo avrebbe contattato le forze dell’ordine, riferendo in un primo momento che la donna si era ferita accidentalmente con un coltello.

Sul fatto sono in corso le indagini di rito.

Immagine di repertorio