Furgone frigo in fiamme sull’autostrada A29, in fumo 400 chili di mozzarelle campane

L'autotrasportatore è riuscito ad accostare in tempo in un'area di sosta. Nulla da fare per le mozzarelle, andate bruciate.

Incredibile imprevisto quello che è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 18 dicembre, lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza della località di Terrasini, in direzione Trapani.

Per cause ancora da comprendere, un incendio sarebbe scoppiato improvvisamente su un furgone frigo che stava percorrendo l’autostrada. Contenute all’interno del furgone vi erano 400 chili di mozzarelle campane, che sono andate irrimediabilmente in fumo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

L’intervento dei vigili del fuoco

Fortunatamente, l’autotrasportatore si sarebbe accorto in tempo del fumo che stava fuoriuscendo dal vano motore e avrebbe dunque accostato in un’area di sosta evitando problemi maggiori.

Lo stesso, avrebbe quindi chiamato i vigili del fuoco. Sul punto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale per la gestione del traffico.