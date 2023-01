Incendio in una panineria a Castel di Ludica, morto 62enne

Secondo le prime informazioni, all'interno del locale, si trovavano diverse persone. Una ragazza è rimasta ustionata

Un uomo di 62 anni ha perso la vita in seguito ad un incendio divampato nella tarda serata di ieri all’interno di una panineria in Via Monte Grappa 37 a Castel di Iudica, in provincia di Catania. Secondo le prime informazioni, all’interno del locale, si trovavano diverse persone. Una giovane si è ustionata alla mani ed è stata trasportata all’ospedale di Caltagirone.

L’intervento dei vigili del fuoco

Allertati dai presenti, sono intervenuti tempestivamente sul posto tre squadre dei vigili del fuoco che hanno avviato le procedura di spegnimento del rogo. Presenti anche i sanitari del 118 che hanno soccorso, vanamente, l’uomo che ha perso la vita. I carabinieri di Castel di Judica e di Raddusa hanno disposto il sequestro dei locali per procedere ai necessari accertamenti sulle cause dell’incendio e la dinamica del suo sviluppo.