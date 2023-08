Incendio nella notte, fiamme in panificio di via Uditore: arrivano i vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato nella notte in un panificio di Palermo. Sono in corso gli accertamenti per verificarne la natura.

Un incendio si è sviluppato la scorsa notte in un panificio in via Uditore, a Palermo. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco del capoluogo siciliano che hanno provveduto a spegnere le fiamme, evitando che le stesse potessero propagarsi ulteriormente, creando altri disagi.

Le prime ipotesi sull’incendio

Una volta domato l’incendio, sono iniziati gli accertamenti da parte dei tecnici del Comando provinciale, al fine di accertare le cause del rogo.

In base a primi riscontri, la natura delle fiamme scoppiate nel panificio sembrerebbe essere legata a un corto circuito. Maggiori informazioni sull’accaduto potrebbero emergere nel corso delle prossime ore.