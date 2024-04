Le fiamme “divorano” la Riserva di Randello, vasto incendio: “Siamo addolorati”

Operatori e volontari in azione per diverse ore nella riserva del Ragusano per spegnere le fiamme.

Nuovo incendio all’interno della Riserva di Randello di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa: gli operatori della Protezione civile e i vigili del fuoco sono entrati in azione per spegnere le fiamme. Anche il sindaco ha espresso preoccupazione per quanto accaduto, ringraziando gli operatori impegnati per diverse ore nell’intervento di spegnimento.

La stagione estiva non è ancora iniziata, ma l’emergenza roghi – purtroppo – sembra già essere iniziata. I casi di Monterosso Almo e quello di Santa Croce Camerina lo dimostrano.

Vasto incendio nella Riserva di Randello

Dalle 14.30 alle 21 circa di venerdì 19 aprile 2024, due squadre operative dell’antincendio hanno preso parte alle operazione di spegnimento della Riserva di Randello, dove da più di 48 ore era in corso un rogo forestale.

Le squadre hanno operato a supporto del personale vigili del fuoco fuoco e con altre squadre di volontari provenienti dai comuni di Ragusa (Gruppo Operativo Emergenza 837 OdV, Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Ragusa, OVPC-209), Vittoria (Protezione Civile “G. Caruano” 107 Vittoria), Acate (PROCIVIS-1271) Chiaramonte Gulfi (Gruppo Alfa Regione Sicilia) e Monterosso Almo (Rangers Europa- Protezione Civile-Monterosso Almo), supportate dai mezzi aerei CAN 7 e CAN 12 provenienti dalla base logistica di Lamezia Terme, oltre che dalle autobotti del Corpo Forestale della Regione Siciliane.

“Il forte vento che si è levato nuovamente nelle ultime ore sta, purtroppo, alimentando l’incendio all’interno della Riserva di Randello e anche l’aria della nostra città ne risente. Siamo molto addolorati per le fiamme che stanno divorando un patrimonio naturale inestimabile come la Riserva e il più profondo ringraziamento va a tutti gli operatori che nelle ultime 48 ore stanno lavorando giorno e notte per domare le fiamme. Anche la squadra antincendio del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Santa Croce sta operando attivamente sul posto e a loro va il nostro sostegno e la nostra gratitudine. Auspichiamo nel miglioramento delle condizioni meteo affinché si possano domare le fiamme e si possa preservare il grande patrimonio che costituisce la Riserva”, ha scritto sui social il sindaco Giuseppe Dimartino.

L’ordinanza

Contro l’emergenza incendi, pochi giorni fa, il Comune di Santa Croce Camerina aveva diramato una specifica ordinanza. Si tratta di una serie di “importanti e necessarie prescrizioni per chi detiene terreni pubblici o privati in tutto il territorio comunale, per chi è proprietario di aree libere non ancora edificate all’interno del perimetro urbano e per i soggetti titolari o conduttori di aziende agricoli vi sono obblighi da rispettare” al fine di evitare roghi.

Fonte foto: Peppe Dimartino Sindaco