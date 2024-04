FOTO e VIDEO | Sicilia “divorata” dalle fiamme, vasto incendio a Monterosso Almo

Vigili del fuoco e protezione civile in azione nel corso della notte per proteggere le abitazioni e il depuratore locale. Atteso anche l'arrivo di un Canadair.

Sono ancora i primi giorni di primavera ma la Sicilia è già nella morsa dei roghi: un incendio di vaste proporzioni ha colpito, nelle scorse ore, la zona di Monterosso Almo, in provincia di Ragusa.

Previsto anche l’arrivo di un canadair per spegnere le fiamme.

Fiamme a Monterosso Almo, foto della Protezione civile

Vasto incendio a Monterosso Almo, foto della Protezione civile

Operazioni di soccorso a Monterosso Almo per lo spegnimento di un rogo, foto della Protezione civile

Incendio a Monterosso Almo, fiamme alte

Il rogo sarebbe scoppiato nella serata di lunedì 8 aprile nel territorio di Monterosso Almo, per l’esattezza in contrada Calorio. Le fiamme avrebbero tenuto impegnati per tutta la notte i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile. A rischio anche alcune operazioni, a tutela delle quali i vigili del fuoco hanno svolto le prime operazioni di soccorso assieme ai volontari di Protezione civile.

“Sono stati effettuati interventi anche a salvaguardia del depuratore del comune di Monterosso. In mattinata è stato richiesto l’intervento dall’alto di un elicottero. Previsto anche l’arrivo di un canadair”, si legge in una nota della Protezione civile.

Anche la scorsa settimana un episodio analogo

La scorsa settimana un vasto incendio è divampato tra il centro di Chiaramonte Gulfi e e Monterosso Almo: anche in questo caso, le fiamme erano arrivate vicine al centro, richiedendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco per salvaguardare le abitazioni e i cittadini.

Foto e video della Protezione civile