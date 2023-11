Notte di fuoco e fiamme nella Riserva di Vendicari, devastante incendio

Sul posto vigili del fuoco, Forestale, Protezione civile e volontari. Non si esclude l'origine dolosa dell'incendio.

Devastante incendio nella Riserva Naturale di Vendicari, nella zona sud di Siracusa: una terribile sorpresa per i residenti della zona, che hanno visto le fiamme “divorare” ben 5 ettari di vegetazione.

Nel corso della notte sul luogo hanno operato vigili del fuoco, operatori della Forestale, volontari e Protezione civile di Noto. I danni del drammatico rogo, l’ennesimo capitolo “nero” di un’emergenza incendi che in Sicilia appare senza fine, sono ancora da stimare ma si teme siano molto ingenti. La Procura di Siracusa ha avviato un’inchiesta per far luce sull’accaduto e individuare eventuali responsabilità

Incendio nella Riserva di Vendicari, danni ingenti

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da un canneto nella prima serata di ieri e nel giro di pochi minuti – complice, con ogni probabilità, il vento – si sarebbero propagate, coinvolgendo 5 ettari di vegetazione della nota Riserva naturale siracusana, un patrimonio ambientale e culturale che non ha eguali in Sicilia.

Sul posto, in seguito alle segnalazioni di cittadini preoccupati, sono intervenuti: vigili del fuoco, Forestale, Protezione civile e anche molti volontari dai paesi vicini. Hanno lavorato per tutta la notte per domare il rogo.

Possibile la matrice dolosa

Una volta estinto il rogo, è tempo di fare la conta dei danni dell’incendio della Riserva di Vendicari. Ma non solo: è anche il momento di individuare le responsabilità dell’accaduto. Al momento le indagini sono ancora in corso, ma non si esclude che ci possa essere la mano dell’essere umano dietro il drammatico rogo.

Lo pensano anche molti residenti dell’area, che commentano le scene drammatiche osservate nelle scorse ore temendo si tratti dell’ennesimo incendio doloso ai danni del meraviglioso patrimonio naturale siracusano.