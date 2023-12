Incendio in stabilimento olio di sansa nel Catanese: intervengono i vigili del fuoco

L'intervento dei pompieri ha evitato il coinvolgimento di serbatoi di solvente vicini alla struttura. In corso le operazioni di bonifica

Da oltre 18 ore alcune squadre dei vigili del fuoco di Catania sono impegnate nella zona industriale di Caltagirone, in provincia del capoluogo etneo, per l’incendio in uno stabilimento specializzato nella produzione di olio di sansa.

Le operazioni di bonifica

Prosegue l’intevento dei pompieri che ha evitato il coinvolgimento di serbatoi di solvente vicini alla struttura. Sono in corso le operazioni di bonifica del luogo interessato dal rogo.