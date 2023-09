Vasto incendio sulla Statale 187, fiamme ovunque e strada chiusa – AVVISO

Disagi e traffico in tilt nel Palermitano, dove è scoppiato l'ennesimo incendio. Ecco le informazioni diffuse dall'Anas.

Si registra un vasto incendio lungo la Strada Statale 187 “di Castellammare del Golfo”, nel territorio di Trappeto (in provincia di Palermo), con strada temporaneamente chiusa al traffico.

Il Palermitano nel frattempo è nuovamente nella morsa negli incendi, complici il caldo anomalo degli scorsi giorni e il vento di scirocco. Le fiamme hanno invaso diverse aree della provincia, ma nei prossimi giorni la situazione dovrebbe tornare alla normalità con l’arrivo delle prime piogge autunnali.

Incendio sulla Statale 187, tratto chiuso a Trappeto

Di seguito la nota dell’Anas: A causa di un vasto incendio è temporaneamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 187 di Castellammare del Golfo, in entrambe le direzioni, nei pressi di Trappeto (PA). Il traffico è deviato in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile”.

Immagine di repertorio