Terrasini, incendio in via Einaudi: cortocircuito di una coperta elettrica

Fortunatamente, non si sono registrati feriti, solo una leggera intossicazione da fumo per l'ex insegnante 71enne.

Nella notte, a Terrasini, nella casa di una ex insegnante di 71 anni è divampato un incendio, causato da un cortocircuito ad una coperta elettrica. Fortunatamente, l’intervento dei vicini e dei vigili del fuoco per domare l’incendio in via Einaudi ha limitato i danni.

La dinamica dell’incendio in via Einaudi

La professoressa aveva pensato di riscaldare il letto con la coperta elettrica, prima di andare a dormire. Poco dopo sono partite le prime scintille: pochi istanti e le fiamme hanno avvolto tutta la stanza.

I primi a venire in suo soccorso sono stati i vicini, che hanno lanciato l’allarme chiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme, prontamente spente dalle tre squadre dei vigili del fuoco intervenute, hanno colpito principalmente il primo dei tre piani dell’abitazione che si trova al civico 2 di via Einaudi.

Non si sono registrati feriti, solo una leggera intossicazione da fumo registrata per l’ex insegnante cui sono stati prestati soccorsi direttamente in strada.