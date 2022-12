Inchiesta Juve, Procura rinuncia ad appello per misure cautelari verso Agnelli ed ex CDA

La Procura ha deciso di ritirare l'appello per le misure cautelari negate ad Agnelli e agli altri indagati nell'ambito del caso Juventus

La Procura di Torino ha deciso di ritirare l’appello contro la decisione del gip del Tribunale di Torino Ludovico Morello che aveva respinto le richieste di misure interdittive per Andrea Agnelli e gli altri indagati nell’ambito del caso Juventus. L’udienza, fissata per il 21 dicembre, dunque non si terrà.

C’è attesa, invece, per la data della prima udienza preliminare dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata per 12 indagati e la società Juventus in qualità di persona giuridica.

Tra i quattro capi di imputazione il falso in bilancio, le false comunicazioni sociali e l’aggiotaggio.

Gli indagati hanno chiesto di spostare la sede del procedimento al tribunale di Milano, essendo il club bianconero società quotata in borsa.