Tremendo incidente nel Catanese, auto abbatte palo della luce e sfonda vetrina: un ferito

Pauroso incidente ad Adrano, in provincia di Catania. Il conducente del mezzo è stato trasportato in ospedale.

Rocambolesco incidente stradale quello che si è verificato nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 giugno ad Adrano, in provincia di Catania.

Lo schianto è avvenuto lungo via Catania e ha coinvolto un giovane automobilista che, a quanto pare, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo centrando prima un’auto che si trovava in sosta e, in seguito, schiantandosi contro un palo dell’illuminazione pubblica, abbattendolo.

Ma non è finita qui perché il mezzo a quattro ruote ha finito la propria cosa sfondando la vetrina di un panificio che si trova ai margini della strada.

Incidente Adrano, soccorsi e bilancio

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per prestare soccorso al malcapitato e gestire la viabilità.

Secondo una prima ipotesi, a generare l’incidente ad Adrano sembrerebbe essere stata l’alta velocità, ma la dinamica è ancora al vaglio. Il conducente dell’auto è rimasto ferito ed stato trasportato in ospedale, ma al momento non sono note le sue condizioni di salute.

Foto di repertorio