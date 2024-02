Scontro fatale sulla Eugubina: palermitano muore in incidente mortale a Perugia, ecco chi era

L'impatto si è rivelato fatale sia per un uomo di origini palermitane sia per un 40enne di Pianello (Perugia).

Una tragedia avvenuta a Perugia coinvolge anche un siciliano: un palermitano, da tempo residente a Ponte San Giovanni, Antonino Giallombardo, è morto in seguito a un terribile incidente sulla regionale 298 Eugubina.

C’è, purtroppo, una seconda vittima. Una terza persona è rimasta ferita nel sinistro.

Incidente a Perugia, morto anche un palermitano

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 23 febbraio lungo la regionale 298 Eugubina a Piccione (Perugia). Secondo una prima ricostruzione, attualmente al vaglio degli inquirenti, si sarebbero scontrate – per cause da accertare – due auto, una Chrysler e una Fiat Punto, che procedevano sulla regionale in direzioni opposte. L’impatto, purtroppo, non ha lasciato scampo ai due conducenti. Una terza persona è rimasta ferita ed è stata trasferita al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Le vittime dell’incidente

Nell’incidente di Perugia sono morti due uomini: Antonino Giallombardo, 75 anni, originario di Palermo ma residente a Ponte San Giovanni; e Francesco Migliorati, 40enne di Pianello.

Le indagini

Da chiarire le cause dell’incidente: non è escluso che uno dei due conducenti sia finito fuori strada per un malore improvviso e abbia travolto l’altro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso, oltre agli operatori del 118 e i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che potrebbero chiarire ulteriori dettagli sulla tragedia.

Tragedia sulla A18

Anche in Sicilia si è verificato un incidente mortale nelle scorse ore. Sulla A18, nei pressi dello svincolo per Taormina (ME), un anziano di 85 anni – Giuseppe Pirrone – ha perso la vita dopo che la sua auto si è finita contro un muro nei pressi di una galleria.

