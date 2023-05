Ancora incidenti nell’Agrigentino, un ferito in schianto scooter-auto

Ancora incidenti in Sicilia, un nuovo schianto è avvenuto a Favara (Agrigento). Il conducente dello scooter è finito in ospedale.

Nuovo incidente stradale a Favara, in provincia di Agrigento. A scontrarsi, in via Agrigento, sarebbero stati uno scooter e un’auto.

In base alle prime informazioni, ad avere la peggio sarebbe stato il conducente del mezzo a due ruote, un giovane che è stato soccorso dai sanitari del 118 e successivamente trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio del capoluogo agrigentino per ricevere le cure del caso. Fortunatamente, nonostante l’impatto violento, le sue condizioni di salute non sembrerebbero preoccupare.

Ieri un altro incidente a Vittoria

Nelle scorse ore un altro sinistro si è verificato in Sicilia, stavolta a Vittoria (provincia di Ragusa). In questo caso nello scontro sono rimasti coinvolti una moto e un furgone all’altezza della rotatoria che si trova nei prezzi del mercato ortofrutticolo.

Il ferito, anche in questo caso, è stato un uomo che si trovava alla guida della moto. Date le condizioni di salute del centauro si è reso necessario il trasferimento all’ospedale Guzzardi di Vittoria per il successivo ricovero.

Foto di repertorio