Il tragico incidente sulla Catania-Gela, la vittima è Maria Carmela Di Bennardo: “Dolce e brillante”

Maria Carmela Di Bennardo è la vittima dell’ultimo incidente mortale avvenuto lungo la Strada Statale 417 Gela-Catania, nel territorio di Piazza Armerina (in provincia di Enna).

Il sinistro ha provocato anche il ferimento di altre 4 persone, 2 delle quali, purtroppo in condizioni gravi.

Rimane ancora da ricostruire la dinamica esatta del sinistro, avvenuto questa mattina a Piazza Armerina lungo la Gela-Catania. A scontrarsi, per cause al vaglio degli inquirenti, sono stati un camion e un’auto.

L’impatto ha provocato il ferimento di alcune persone, due delle quali gravi, e la morte di Maria Carmela Di Bennardo. Era una maestra di Acate, in provincia di Ragusa. Sul posto, oltre agli operatori del 118 con ambulanze ed elisoccorso, sono intervenuti i carabinieri di Mazzarino per gli accertamenti e i rilievi di rito, i vigili del fuoco di Gela e il personale Anas per la gestione della viabilità.

Acate in lutto

Sono tanti i messaggi di cordoglio per Maria Carmela Di Bennardo, molti dei quali da colleghi, amici e perfino alunni ed ex alunni.

Nella pagina Facebook “Parliamone Qui Acate” un messaggio d’addio all’insegnante: “Oggi le parole non bastano per esprimere quanto è accaduto, è venuta a mancare ad Acate una persona dolcissima e brillante, Maria Carmela Di Bennardo ti ricorderemo sempre con questo sorriso, grazie per tutto quello che hai fatto nella passione che mettevi per il tuo lavoro. Sentite condoglianze ai familiari. Ci uniamo inoltre nelle preghiere volte agli altri passeggeri in gravi condizioni di salute, speriamo per il meglio”.

