Schianto mortale auto-furgone sulla SS 286, la vittima è Matteo Zangara

Tragico incidente nel Palermitano, perde la vita il 55enne Matteo Zangara. Comunità a lutto: "Uniti nel dolore della famiglia".

Ha un nome la vittima dell’incidente stradale avvenuto nelle scorse ore tra un’auto e un furgone sulla Strada Statale 286 nel territorio di Geraci Siculo, in provincia di Palermo. Si tratta di Matteo Zangara, 55 anni, operaio forestale.

A seguito dello scontro, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. L’uomo era rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto, una Fiat Punto. Per lui, purtroppo, le ferite riportate si sono rivelate letali.

Meno gravi, invece, le conseguenze dell’altro uomo che si trovava alla guida del mezzo pesante.

La parrocchia: “Uniti nel dolore”

La notizia della morte di Matteo Zangara è stata diffusa dalla parrocchia di Geraci Siculo attraverso un post pubblicato su Facebook.

“Cari fratelli e sorelle, vi comunico che, nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 luglio 2023, a causa di un brutto incidente stradale, avvenuto in contrada Bifolchi, lungo la strada che porta al bivio di Quacinara, è morto il Sig. Matteo Zangara, marito della Signora Maria Stella Di Gangi e papà di Maria Angela.

Era nato a Geraci Siculo il 16 luglio 1968“.

“L’intera Comunità di Geraci e delle Madonie si unisce all’immenso dolore della moglie e della figlia e di tutti i suoi familiari e assicura l’umile ricordo nella preghiera per ognuno. Per quanto riguarda il giorno e l’ora del funerale sarete avvisati”, si legge in conclusione.

Il Comune: “Ricordo sempre vivo”

Anche il Comune di Geraci Siculo ha voluto pubblicare un post di cordoglio per la morte di Matteo Zangara. “Il sindaco, l’Amministrazione e il Consiglio Comunale esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Zangara/Di Gangi per la tragica scomparsa di Matteo, persona dall’animo nobile e sempre disponibile verso gli altri. Il suo ricordo rimarrà per sempre vivo nella nostra comunità”.

Fonte foto: Facebook – Parrocchia di Geraci Siculo