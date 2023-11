Schianto in via Orso Corbino, impatto tra auto e scooter: detriti sull’asfalto

Ennesimo incidente nel giro di poche ore a Messina. Il sinistro ha coinvolto due mezzi, non sono note le condizioni dei soggetti coinvolti.

Un nuovo incidente si è verificato a Messina, dopo il sinistro avvenuto nelle scorse ore in viale Gazzi, a poca distanza dallo stadio Celeste. Il secondo impatto è stato registrato in via Orso Corbino dove, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, si sarebbero scontrati un’auto e uno scooter.

L’incidente sarebbe stato violento e sulla carreggiata sarebbero rimasti sparsi diversi detriti appartenenti ai due mezzi. Al momento, non sono note le condizioni di salute delle persone che si trovavano a bordo dei due veicoli.

L’altro incidente a Messina

Certamente grave è stato l’incidente precedentemente citato. Nell’occasione dello scontro di viale Gazzi, infatti, un uomo è rimasto ferito in condizioni serie nell’impatto che ha coinvolto un’auto Fiat 500 e un mezzo dei vigili del fuoco.

Il conducente dell’auto, un giovane, è stato trasferito in codice rosso in ospedale. Ferite anche per le altre due ragazze che si trovavano nel veicolo.