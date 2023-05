Incidente mortale sull’autostrada A27, ferita una donna di Messina

In base a una prima ricostruzione dell'accaduto, il conducente di un'auto avrebbe accusato un malore prima di schiantarsi.

Un incidente stradale mortale si è verificato nelle nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 24 maggio, lungo l’autostrada A27, all’altezza del casello di Treviso Nord.

In base alla ricostruzione dei fatti, il conducente di un’automobile sarebbe stato colto improvvisamente da un malore e non avrebbe fatto in tempo ad arrestare la sua marcia, schiantandosi contro una seconda auto condotta da una donna originaria di Messina.

I soccorsi

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare l’uomo, ma per quest’ultimo non ci sarebbe stato nulla da fare.

La donna siciliana è stata soccorsa dai sanitari. Per lei, comunque, si parla soltanto di ferite lievi. La polizia stradale si è occupata di effettuare gli accertamenti per riuscire a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Foto di repertorio