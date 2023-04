Tragedia del Venerdì Santo, l’impatto auto-scooter fatale per Sofia Montalto

La giovane Sofia aveva solo 20 anni ed è morta in seguito a un tragico incidente a Marsala. Comunità devastata dal dolore.

Sofia Montalto aveva solo 20 anni, ma ieri – nella giornata di Venerdì Santo, all’inizio del weekend di Pasqua – è morta in seguito a un tragico incidente a Marsala.

Sono ancora in corso le indagini sull’accaduto. Nel frattempo, la comunità piange la scomparsa dell’ennesima vittima della strada. Solo pochi giorni fa, lo scorso 26 marzo, un altro incidente mortale nel Trapanese – la strage di Custonaci – aveva portato alla morte ben 6 persone.

Incidente mortale a Marsala, la vittima è Sofia Montalto

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, attualmente al vaglio degli inquirenti, la giovane Sofia sarebbe rimasta coinvolta in uno scontro fatale tra il suo scooter e una Fiat Bravo intorno alle 11.30 del 7 aprile. L’impatto, purtroppo mortale per la 20enne, è avvenuto in contrada Ventrischi. La dinamica rimane da confermare.

Sul luogo del sinistro è intervenuto il personale del 118, che purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Sofia. Un altro ragazzo è rimasto ferito in seguito all’incidente.

Sui social sono numerosi i messaggi di cordoglio di amici, parenti e conoscenti per la famiglia di Sofia Montalto. Tra questi c’è quello di Rossella, che su Facebook scrive: “Ti ricorderò sempre così, piccola ballerina dal dolce sorriso e lo sguardo buono. Tanta tristezza nel cuore”.

