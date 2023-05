Incidente mortale nel Catanese, impatto fatale sulla Statale 284: vittima 45enne

Due auto e un furgoncino protagonisti dell'ultimo sinistro mortale in Sicilia: la prima ricostruzione dell'accaduto. Strada bloccata, indagini in corso.

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 284 a Scalilli, frazione di Paternò, in provincia di Catania.

C’è una vittima, un uomo di circa 45 anni, le cui generalità al momento non sono state ancora diffuse.

Incidente mortale sulla Statale 284, una vittima a Scalilli

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, avvenuto poco le 14 di oggi, giovedì 4 maggio 2023, sarebbero 3 le auto coinvolte. In particolare, secondo quanto riportato da Videostar, un furgoncino avrebbe prima tamponato un veicolo – modello Renault Scenic – per poi scontrarsi frontalmente con una Peugeot 2008 proveniente dalla direzione opposta, in viaggio sulla corsia verso Paternò. La vittima sarebbe il conducente di quest’ultimo veicolo.

Un’altra persona è rimasta gravemente ferita in seguito all’impatto: i soccorritori del 118 accorsi sul posto lo hanno trasferito all’ospedale San Marco di Catania in codice rosso. Feriti, fortunatamente in maniera più lieve, anche i componenti della famiglia che viaggiava sulla Renault. Oltre alle ambulanze, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Stradale per i rilievi di rito e la ricostruzione della dinamica del tragico incidente.

La strada è stata bloccata al traffico per permettere lo svolgimento dei rilievi e la rimozione dei mezzi. Si tratta, purtroppo, dell’ultimo di una lunga serie di incidenti mortali in Sicilia: uno dei più recenti, avvenuto in viale Regione Siciliana a Palermo, è costato la vita al cantante Franco Perry, morto dopo 11 giorni di agonia in ospedale.

Immagine di repertorio