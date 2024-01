Terribile incidente sulla Palermo – Agrigento, auto giù da viadotto: 3 donne ferite

Brutta esperienza per le tre donne coinvolte nel brutto incidente: sul posto vigili del fuoco, operatori del 118 e forze dell'ordine.

Terribile incidente nella notte lungo la Strada Statale Palermo – Agrigento, all’altezza dello svincolo di Misilmeri (PA).

Il bilancio è di tre donne ferite.

Incidente sulla Palermo – Agrigento a Misilmeri, ricostruzione

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto sulla Statale poco dopo la mezzanotte di sabato 27 gennaio 2024. Secondo una prima ricostruzione, un’auto sarebbe uscita di strada – per cause da accertare – e sarebbe caduta giù da un viadotto.

Un “volo” di circa 8 metri. Ferite le tre donne che si trovavano a bordo del veicolo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale per estrarre le malcapitate dalle lamiere del mezzo e gli operatori del 118. Le donne, fortunatamente, sarebbero rimaste coscienti nonostante le ferite: i sanitari intervenuti le hanno trasferite in ospedale per gli accertamenti del caso. Sono in corso le indagini sull’incidente da parte dei carabinieri.

Due schianti in poche ore

Nelle scorse ore si sono registrati altri due gravi incidenti in Sicilia. Il primo è avvenuto lungo la Marsala – Mazara del Vallo: un ragazzo di 28 anni sarebbe stato investito da un’auto pirata mentre camminava al margine della Statale 115. Trasportato in ospedale, per il ragazzo si è rivelato necessario il trasferimento al Trauma Center del Villa Sofia di Palermo. Le sue condizioni rimangono, purtroppo, gravi.

Il secondo incidente è avvenuto poco prima delle 23 di venerdì 26 gennaio lungo la circonvallazione di Messina. Una donna è rimasta ferita e trasferita in ospedale in stato di shock dopo un violento impatto. Sono in corso, per entrambi i sinistri, le indagini di rito delle forze dell’ordine.

Immagine di repertorio