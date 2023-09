Lo scontro fatale tra moto, la dinamica dell’incidente che ha ucciso Fabrizio Mannino

"Gli hanno tagliato la strada", nuovi dettagli e precisazioni sulla morte del 19enne palermitano in Toscana.

Proseguono le indagini sul tragico incidente, avvenuto a Quarrata (Pistoia, Toscana), costato la vita al giovane palermitano Fabrizio Francesco Mannino.

Il 19enne, studente di Giurisprudenza originario di Palermo e grande appassionato di moto, è morto dopo tre giorni di agonia in seguito a un violento scontro tra la sua moto e quella condotta da un altro ragazzo la scorsa domenica, 3 settembre. Si trovava in Toscana per far visita alla fidanzata.

L’incidente che ha ucciso Fabrizio Francesco Mannino, la dinamica

L’impatto è avvenuto intorno alle 23.30, all’incrocio tra via Palatucci e via Modena, nella zona industriale di Valenzatico, frazione di Quarrata. Secondo una prima ricostruzione, la vittima proveniva da via Palatucci e e l’altro mezzo – proveniente da via Modena e, a quanto emerge da testimonianze e primi rilievi, anche a folle velocità – gli avrebbe tagliato la strada all’improvviso. Il violento schianto avrebbe perfino fatto volare via il casco dalla testa di Fabrizio Francesco Mannino.

Il 19enne palermitano, trasferito in ospedale in condizioni disperate, è morto dopo tre giorni all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Sulla tragedia sono in corso le dovute indagini: la Procura di Pistoia avrebbe già aperto un’inchiesta per ipotesi di reato di omicidio colposo.

La data dei funerali di Fabrizio non è ancora stata resa nota. I genitori – assistiti da Studio3A-Valore – hanno confermato che si svolgeranno nella sua città d’origine (Marineo) la comunicheranno non appena avranno il nullaosta per la sepoltura. Domenica 10 settembre, alle 17, però, si celebrerà una messa in ricordo del giovane nella chiesa di San Rocco di Pistoia.

“Le moto non sono giocattoli”

“Gli hanno tagliato la strada. Il casco lo indossava, è volato in seguito all’impatto”. Questa, in breve, la ricostruzione del fratello della vittima.

Il ragazzo vuole che la tragedia che ha colpito la sua famiglia e la storia di Fabrizio Francesco Mannino siano uno spunto di riflessione per i giovani, affinché facciano attenzione in strada e non si lascino andare a comportamenti irresponsabili. “Le moto non sono giocattoli”, dice, raccomandando quella prudenza che – in molti casi – può salvare delle vite umane.

