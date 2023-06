Incidente sulla Ragusa – Catania, fuoristrada con camper a seguito invade corsia opposta: 2 feriti

Lo scontro tra i due mezzi sulla Statale 514: traffico in tilt, soccorritori sul posto.

Incidente sulla Ragusa – Catania, nei pressi del chilometro 15 della Strada Statale 514 nella corsia dal capoluogo ibleo a quello etneo.

Il sinistro si è verificato tra contrada Coffa e contrada Chiara.

Incidente sulla Ragusa – Catania, coinvolto camper

Rimane ancora al vaglio dei carabinieri l’esatta dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione, un fuoristrada con a seguito un camper si sarebbe scontrato – per cause da accertare – con un’auto proveniente dalla corsia opposta e con alla guida una donna.

Due persone sarebbero rimaste ferite. Sul posto si è rivelato necessario l’intervento degli operatori del 118 con l’elisoccorso. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i soccorsi, la gestione della viabilità e gli accertamenti di rito per individuare eventuali responsabilità per l’incidente. La strada risulta momentaneamente chiusa al traffico.

Nelle scorse ore l’elisoccorso è intervenuto anche nei pressi di Butera, lungo la Statale 115, dove una persona è rimasta ferita dopo un altro incidente.

Immagine di repertorio