Terribile schianto in viale Libertà, morto il giovane Ivan Oliveri: soccorsi inutili

Nottata di sangue sulle strade siciliane, morto il giovane Ivan Oliveri mentre si trovava a bordo di un'auto. Dinamica da chiarire.

Un tremendo incidente stradale si è verificato nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 luglio in viale Libertà nel centro di Ramacca, in provincia di Catania. A riportarlo sono i colleghi di Ramacca News.

Secondo le prime informazioni, il 20enne Ivan Oliveri sarebbe morto in uno schianto avvenuto mentre si trovava a bordo di una Ford Focus in compagnia di alcuni amici. Il mezzo a quattro ruote sarebbe finito fuori strada per poi concludere la propria corsa contro un albero.

La ricostruzione dell’incidente

A quanto pare, il sinistro si sarebbe verificato in maniera autonoma e non avrebbe coinvolto altre auto. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per soccorrere i malcapitati, oltre alle forze dell’ordine.

Purtroppo, come detto in precedenza, per il giovane Ivan Oliveri non ci sarebbe stato nulla da fare. Meno gravi, invece, le conseguenze rimediate dagli altri occupanti del mezzo. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica della tragedia causata, in base alle prime ipotesi, dall’alta velocità.

Il cordoglio degli amici

Numerosi i messaggi di cordoglio che si stanno moltiplicando in queste ore per ricordare il giovane scomparso. “Ivan era un ragazzo davvero dolce, intelligente, tanto affettuoso e con una vita davanti… trovo davvero ingiusto tutto questo!”, scrive Elena su Facebook. “Che terribile notizia! Ti ricorderò sempre con grande affetto! Che la terra ti sia lieve”, è il pensiero di Rossella.