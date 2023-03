Tragedia sulla Provinciale, 50enne si schianta contro albero e muore

L'incidente di San Giuliano Terme si sarebbe verificato in maniera autonoma. Per l'uomo alla guida non c'è stato nulla dare.

Tragedia della strada a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, lungo la provinciale Vicarese. Un uomo di 50 anni è deceduto dopo essere finito contro un albero mentre si trovava alla guida di un’auto.

Secondo la ricostruzione del sinistro mortale, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo finendo violentemente contro l’albero. Nell’accaduto non sarebbero rimaste coinvolte altre auto. A dare l’allarme sarebbero stati altri automobilisti di passaggio.

I soccorsi

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno prestato le primissime cure all’uomo, a quanto pare ancora vivo al momento del loro arrivo. Nonostante i tentativi di rianimazione, purtroppo, non ci sarebbe stato nulla da fare.

Presenti in zona anche i vigili del fuoco. Il tratto stradale è rimasto chiuso per diversi minuti al fine di provvedere ai rilievi del caso. Ancora da comprendere l’esatta dinamica del sinistro.