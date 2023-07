Incidente Santa Teresa di Riva, 18enne ancora ricoverata: sui social l’appello per donare sangue

Resta ancora in ospedale la 18enne coinvolta nel terribile incidente di Santa Teresa di Riva, Sui social l'appello per donare sangue.

Si trova ricoverata all’ospedale Policlinico “Rodolico-San Marco” di Catania la 18enne rimasta coinvolta nel terribile incidente stradale tra moto avvenuto due sere fa a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina.

La ragazza, che si trovava al settimo mese di gravidanza, ha purtroppo perso la bambina che portava in grembo a seguito del forte impatto. Nell’incidente, complessivamente, sono rimaste ferite quattro persone.

L’appello dei familiari per la donazione del sangue

Nel frattempo, sui social si moltiplicano gli appelli da parte di familiari, amici e conoscenti della giovane per raccogliere sangue del gruppo 0 Rh Negativo, abbastanza raro, necessario per la trasfusione.

Chiunque fosse in condizioni di poter donare o comunque conoscesse qualcuno che appartiene al gruppo sanguigno in questione, può mettersi in contatto con il numero 392 7445660.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a causare l’incidente di Santa Teresa di Riva sarebbe stata una manovra azzardata effettuata durante un sorpasso. Lo scontro, a quel punto, sarebbe stato inevitabile con i due mezzi che sono finiti a terra.