Incidente nel Ragusano, auto falcia anziano in bici: soccorso in ospedale

Incidente a Scicli, nel Ragusano. Un uomo che si trovava a bordo di una bici sarebbe stato preso in pieno da un'auto.

Ancora incidenti stradali in Sicilia. L’ennesimo schianto si è verificato stamattina in contrada Zagarone, a Scicli, in provincia di Ragusa.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un anziano che si trovava a bordo di una bici sarebbe stato investito da un’auto che sopraggiungeva. Il malcapitato sarebbe quindi finito a terra, riportando alcune ferite.

I soccorsi

Per lui si è rivelato necessario il soccorso da parte dei sanitari del 118. Viste le condizioni del ferito, è stato disposto l’intervento dell’elisoccorso e il trasferimento al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Maggiori informazioni sull’incidente avvenuto stamattina e sulle condizioni della persona ferita potrebbero giungere nelle prossime ore.