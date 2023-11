Incredibile a Siracusa: provoca incidente, prova a scappare ma precipita da strada

Un uomo, dopo aver procurato un incidente, ha tentato di fuggire ma è finito all'interno del parco Balza Akradina a Siracusa

Incredibile quanto accaduto a Siracusa. Un uomo alla guida di un’utilitaria, infatti, è finito all’interno del parco della Balza Akradina. Un volo di un paio di metri, dal soprastante tratto in salita di via dell’Olimpiade, in direzione del Palasport.

La ricostruzione: l’uomo ha tentato di fuggire dopo aver tamponato un’altra vettura

Secondo la ricostruzione della Municipale, l’uomo alla guida avrebbe tentato di scappare dopo aver tamponato un’altra vettura. Durante il tentativo di fuga, avrebbe perso il controllo del mezzo, sfondando il guardrail e finendo di sotto. L’uomo, un cittadino straniero, è stato soccorso e condotto in ospedale con i Vigili Urbani che hanno richiesto ai sanitari del nosocomio gli esami tossicologici.