Incidente sulla SS 106, auto finisce in scarpata e prende fuoco: un morto e un ferito

Tragico incidente stradale sulla SS 106, un'auto sarebbe finita in una scarpata causando la morte di una persona.

Un grave incidente stradale si è verificato nelle scorse ore lungo la Strada Statale 106 nei pressi di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Secondo la ricostruzione del sinistro, una Porsche Coupe sarebbe finita fuori strada per poi prendere fuoco dopo essere precipitata in una scarpata.

Lo schianto e la morte di un occupante

L’incidente si è rivelato fatale per una delle due persone che si trovavano a bordo. La vittima, a quanto pare, sarebbe riuscita ad abbandonare l’abitacolo ma sarebbe morta a pochi metri di distanza.

Un altro soggetto è invece rimasto ferito. Quest’ultimo è stato soccorso dai sanitari del 118 che si sono presentati sul posto, i quali hanno poi disposto il trasferimento in ospedale per maggiori cure.

Nell’area dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria e i distaccamenti di Siderno e Monasterace per provvedere allo spegnimento delle fiamme.