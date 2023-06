Incidente nella notte sulla SS 115, schianto tra mezzi: due persone in gravi condizioni

Grave incidente nelle scorse ore lungo la SS 115, due le persone rimaste ferite nell'impatto. Sul posto soccorsi e forze dell'ordine.

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, giovedì 15 giungo, lungo la Strada Statale 115, ad Avola (Siracusa), all’altezza del tratto che immette nell’autostrada.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a scontrarsi sarebbero state due auto per cause ancora da stabilire. L’impatto ha causato il ferimento grave di due persone.

Incidente sulla SS 115, i soccorsi

Una delle due persone ferite sarebbe una ragazza, per la quale sarebbe stato predisposto il trasferimento in ospedale a Catania. La seconda persona coinvolta nel sinistro stradale sarebbe un cittadino extracomunitario.

Sul posto, oltre ai soccorritori, si sono presentati anche le forze dell’ordine per fare luce su quanto accaduto. La Strada Statale 115 è rimasta chiusa al traffico per diversi minuti per consentire i rilievi del caso e provvedere alla rimozione dei mezzi incidentati dalla careggiata.

Foto di repertorio