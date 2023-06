Statale 115 “da incubo”, ancora un incidente nella notte: 4 feriti

Ancora un incidente in provincia di Agrigento, l'impatto poco prima dell'alba.

Ancora un incidente lungo la Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, per l’esattezza nel territorio di Licata, in provincia di Agrigento.

Il bilancio del sinistro, avvenuto nel corso della scorse notte, è di quattro feriti.

Incidente sulla Statale 115, 4 feriti a Licata

Rimane da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 4 di notte, due auto si sarebbero scontrate nel territorio di Licata per cause ancora da accertare. Quattro persone sono rimaste ferite in seguito all’impatto: gli operatori del 118, intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno trasferito i malcapitati al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure e gli accertamenti necessari. Al momento non sono note le condizioni di salute dei feriti.

Per i rilievi e le operazioni di soccorso e gestione della viabilità, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia.

Una scia di sinistri

Negli ultimi giorni, gli incidenti in provincia di Agrigento sono stati numerosi. In pochi giorni, in particolare, sulla Statale 115 si sono verificati tre incidenti: uno ha provocato il ferimento grave di un 30enne (trasferito a Palermo e in prognosi riservata), un secondo – ancora una volta un impatto tra due auto, nei pressi del bivio per Realmonte – si è concluso con due feriti (fortunatamente più gravi).

Più tragico, purtroppo, il bilancio dell’incidente registrato nella mattinata di venerdì 9 giugno sulla Statale 640 “Strada degli Scrittori”: in seguito a un violento impatto, seguito da incendio d’auto, hanno perso la vita un uomo e una donna di Favara.

Immagine di repertorio