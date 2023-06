Schianto sulla Statale 118, Alfa Romeo contro muro: ferito agente di Polizia Penitenziaria

L'agente è finito in ospedale dopo il brutto incidente, avvenuto in provincia di Agrigento.

Nuovo incidente lungo la Strada Statale 118 Corleonese Agrigentina, nel tratto che collega Agrigento e Raffadali: un agente di Polizia Penitenziaria è rimasto ferito.

Ecco la prima ricostruzione del sinistro, fortunatamente senza vittime. Lo stesso, purtroppo, non si può dire dell’incidente avvenuto lungo la Statale 640 nel territorio di Favara, costato la vita a una coppia nella mattinata di ieri, 9 giugno.

Incidente sulla Statale 118, ferito agente

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, un agente di 52 anni – residente a Raffadali – avrebbe perso il controllo della sua auto, una Alfa Romeo 156, e avrebbe finito la sua corsa contro un muro. In seguito al violento impatto, il mezzo si sarebbe ribaltato. Nessun altro veicolo coinvolto.

Fortunatamente, l’agente sarebbe riuscito a uscire da solo dall’abitacolo dell’auto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno soccorso il malcapitato e lo hanno trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e gli agenti della polizia municipale del posto per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e gestire la viabilità della zona.

Immagine di repertorio