Incidente sulla Statale 189, camion esce fuori strada: traffico in tilt

Sul posto i carabinieri di Comitini (Agrigento) per chiarire la dinamica del sinistro. Miracolosamente illeso il conducente.

Si è registrato un incidente stradale lungo la Strada Statale 189 tra Comitini e Aragona, in provincia di Agrigento.

L’incidente sulla Statale 189

Rimane ancora da ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, avvenuti nel pomeriggio di oggi. L’autista di un camion di grosse dimensioni, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada.

Fortunatamente nello scontro non sarebbe rimasto coinvolto nessun veicolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Comitini, che si stanno occupando della dinamica del sinistro stradale. Illeso l’autista. Traffico parzialmente bloccato a causa del sinistro.

L’impatto in viale Regione Siciliana

Un secondo incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 30 novembre, lungo viale della Regione Siciliana Sud Est, all’altezza del ponte Corleone, a Palermo. Leggi maggiori dettagli nell’articolo di QdS.it (link in basso).