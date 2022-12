Incidente tra 3 auto lungo la Statale 624: traffico bloccato, ecco dove

Problemi e disagi alla circolazione stradale lungo la Statale 624, nell'Agrigentino, per un incidente tra 3 auto: la nota dell'Anas.

Traffico provvisoriamente bloccato sulla Strada Statale 624 Palermo – Sciacca per un incidente che ha interessato 3 auto.

Ecco la nota divulgata dall’Anas sulla situazione relativa alla viabilità nella zona interessata dal sinistro.

AGGIORNAMENTO 19.58 – Ripristinata la normale circolazione.

Incidente sulla Statale 624, traffico bloccato

Nell’avviso dell’Anas si legge: “Sulla Strada Statale 624 Palermo-Sciacca il traffico è provvisoriamente bloccato tra Menfi e Santa Margherita di Belice (AG), a causa di un incidente avvenuto al chilometro 73,500. Per cause in corso di accertamento, tre veicoli sono entrati in collisione. Non risultano feriti”.

“Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile”.

In sintesi, quindi, l’incidente ha coinvolto 3 auto ma fortunatamente non ci sono feriti. Si registrano solo le normali code e i temporanei disagi alla viabilità che normalmente seguono a un incidente.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.