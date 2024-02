Investito da un’auto in corsa mentre attraversa, 84enne muore a Messina

Immediati sono stati i soccorsi nei confronti dell’anziano prestati dagli automobilisti che avevano assistito all’incidente

Gravissimo incidente questa mattina in pieno orario di punta sul viale Boccetta, a Messina. Un uomo di 84 anni è stato centrato in pieno da un’automobile mentre attraversava la strada. La zona paralizzata dal traffico non ha permesso un celere arrivo dei mezzi di soccorso. Per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente

Intorno alle 9, all’incrocio tra la via 24 maggio e lo stesso viale Boccetta, nella carreggiata monte-mare, un’auto ha infatti centrato in pieno l’84enne intento ad attraversare la strada. Immediati sono stati i soccorsi nei confronti dell’anziano prestati dagli automobilisti che avevano assistito all’incidente. Per Giovanni Torre, rimasto esanime sull’asfalto per oltre venti minuti prima dell’arrivo dell’ambulanza, non c’è, però, stato nulla da fare. Proprio i mezzi di soccorso sono rimasti intasati nel traffico cittadino, bloccati tra le doppie file e il solito caos dell’ingresso a scuola di migliaia di studenti proprio in quell’area. I primi tentativi di rianimazione nei confronti di Giovanni Torre sono stati effettuati sul luogo del violento impatto.

La corsa in ospedale

I sanitari lo hanno quindi intubato e portato di corsa presso il pronto soccorso del Policlinico di Messina, dove un’unità specializzata nei politraumi è intervenuta per tentare di stabilizzare le condizioni dell’uomo, dove è deceduto dopo poco più di un’ora. Gli uomini della polizia municipale giunti sul luogo dell’impatto hanno messo in sicurezza la carreggiata, parzialmente ristretta proprio a causa dell’incidente. Nel corso della mattinata sono stati condotti tutti i rilievi del caso per accertare di chi siano le responsabilità della morte dell’anziano.

Lunghe code in Tangenziale

Non ancora chiaro se l’auto sia passata con il rosso e ad alta velocità o se l’anziano abbia tentato l’attraversamento stradale al di fuori delle strisce pedonali. L’area è parzialmente stata interdetta alla circolazione fino alle 11 del mattino, con le auto che sono state deviate su via Monsignor D’Arrigo. Lunghe code si sono formate su tutto il viale Boccetta, portando a incolonnamenti anche sulla tangenziale di Messina e in uscita in direzione città.