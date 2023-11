Scontro frontale vicino all’Ucciardone, due feriti e traffico in tilt

Nuovo incidente stradale a Palermo: scontro tra una Fiat 600 e una Mercedes.

Nelle scorse ore si è registrato un incidente stradale vicino all’Ucciardone di Palermo, uno scontro frontale tra due auto. Il bilancio è di due feriti.

Incidente vicino all’Ucciardone di Palermo

La dinamica dei fatti accaduti nella mattinata vicino al carcere palermitano è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, le due auto coinvolte una Fiat 600 e una Mercedes – si sarebbero scontrate frontalmente. Due persone sarebbero rimaste ferite in seguito all’impatto, che ha letteralmente bloccato per diversi minuti la circolazione stradale nell’area interessata dal sinistro.

Sul posto, in seguito alla segnalazione al 112, sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere i feriti e trasferirli in ospedale e la polizia municipale per effettuare i rilievi di rito e individuare le eventuali responsabilità per l’incidente.

La tragedia di Brancaccio

Decisamente più grave, purtroppo, il bilancio di un incidente registrato lo scorso lunedì in via Germanese a Brancaccio. Il pedone investito da un’auto nei pressi di una rotonda, il 74enne Filippo Giacone, purtroppo è morto dopo poco più di 24 ore di agonia all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. La donna alla guida dell’auto è attualmente indagata per omicidio stradale.

Immagine di repertorio