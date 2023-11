L’ennesima vittima in strada, morto il 74enne investito a Brancaccio: donna indagata

Ancora un incidente mortale in Sicilia: il 74enne Filippo Giacone lascia la moglie e due figli. Si indaga per omicidio stradale.

Non c’è stato nulla da fare per il 74enne Filippo Giacone, il pedone investito nelle scorse ore in via Germanese a Brancaccio (Palermo): l’uomo è morto dopo poco più di 24 ore di agonia all’ospedale Buccheri La Ferla a causa delle gravi lesioni riportate.

La donna alla guida dell’auto, una 45enne, coinvolta nell’incidente è ora indagata per omicidio stradale.

Investito a Brancaccio, morto il 74enne Filippo Giacone

La dinamica del terribile incidente che ha ucciso il 74enne è attualmente al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, l’auto (una Ford Focus) avrebbe travolto l’uomo in via Germanese – all’altezza della rotonda Norman Zarcone – mentre stava attraversando la strada.

Alcuni passanti avrebbero lanciato l’allarme. Sul posto, dopo la segnalazione al 112, sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno soccorso il malcapitato e lo hanno trasferito in ospedale. Purtroppo le condizioni erano già molto gravi e per i medici non è stato possibile strappare il 74enne alla morte. La vittima, imprenditore nel campo delle forniture per il settore edile, lascia la moglie e due figli.

Una scia di tragedie

Filippo Giacone è solo l’ultima delle tante vittime registrate sulle strade siciliane negli ultimi giorni. Appena pochi giorni fa la comunità siciliana era rimasta sconvolta da un altro incidente mortale, avvenuto a Porto Empedocle (Agrigento): a perdere la vita, in seguito a uno scontro tra due auto, è stato il 26enne Gianluca Lombardo. Nelle scorse ore si sono celebrati i funerali del giovane.

Immagine di repertorio