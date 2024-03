Lo scontro auto-ambulanza e la fuga di gas, paura in via Cruillas a Palermo

Uno dei mezzi coinvolti sarebbe finito contro una tubatura del gas, scatenando il panico nel quartiere.

Paura in via Cruillas a Palermo, dove un pericoloso incidente ha coinvolto un’auto e un’ambulanza e ha provocato una pericolosa fuga di gas.

Nessun ferito, per fortuna, ma tanta preoccupazione per i residenti e i passanti in zona.

Incidente tra auto e ambulanza a Palermo, la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due mezzi avrebbero impattato – per cause ancora da verificare – nei pressi di via Cruillas. L’auto, dopo l’incidente, sarebbe finita contro una tubatura del gas, provocando una fuoriuscita di combustibile.

Quando i residenti hanno lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona con l’ausilio dei tecnici dell’Amg. Per fortuna, sembra che non si siano registrati feriti.

Dramma in tangenziale

Nelle scorse ore i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale del capoluogo etneo, in direzione Siracusa, all’interno di una galleria tra lo svincolo di San Gregorio e quello di Gravina di Catania. Sette i feriti: tra loro anche dei bambini e una donna incinta. La gestante – una 25enne a bordo di una Fiat 500 – avrebbe riportato fratture agli altri inferiori. I pompieri l’hanno soccorsa e trasferita in ospedale assieme alle altre persone ferite in seguito all’impatto.

Immagine di repertorio