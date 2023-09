Violento incidente nel Catanese, moto finisce contro furgone: un ferito grave in ospedale

Grave incidente stradale in via Roma, a San Pietro Clarenza. Necessario il trasporto in ospedale per la persone ferita.

Un grave incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di ieri, giovedì 14 settembre, lungo via Roma, a San Pietro Clarenza, in provincia di Catania, e ha coinvolto una moto di media cilindrata e un furgone.

Incidente a San Pietro Clarenza, la ricostruzione

Secondo le prime ipotesi, lo schianto si sarebbe verificato a causa dell’alta velocità, con la moto condotta da un giovane residente a Misterbianco, che sarebbe finita contro il furgone che percorreva la corsia opposta.

Improvvisamente, il mezzo a quattro ruote avrebbe tentato una svolta a sinistra, con l’intenzione di immettersi in via Malchiodo, all’altezza del distributore di benzina.

A quanto pare, il centauro non sarebbe riuscito a evitare la collisione, impattando violentemente contro un fianco del furgone, per poi finire a terra. Diversi i detriti rimasti sull’asfalto a seguito dell’incidente.

Incidente a San Pietro Clarenza, le condizioni del ferito

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 e i vigili di San Pietro Clarenza, per provvedere ai soccorsi e alla regolamentazione del traffico. La circolazione stradale dopo l’incidente in via Roma ha conosciuto dei forti rallentamenti fino alle ore 11.

Il malcapitato è stato successivamente trasportato in ospedale, dove si troverebbe in gravi condizioni. La prognosi rimane al momento riservata.

Fonte foto: Facebook – San Pietro Clarenza in Rete