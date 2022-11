Isole minori, Schifani e Aricò incontrano le associazioni: si discute di collegamenti marittimi

Soddisfazione dalle associazioni delle Isole minori di Sicilia, ma anche tanta preoccupazione e la consapevolezza che "la strada da fare (sul fronte dei collegamenti marittimi) è ancora lunga".

Si è tenuta venerdì scorso alla Presidenza della Regione Siciliana la riunione per affrontare il tema dei collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Le Associazioni delle Isole di Sicilia manifestano soddisfazione per il dialogo aperto con le istituzioni, anche se – avvertono – “la strada da percorrere è ancora lunga.

All’incontro hanno partecipato il governatore Schifani e l’assessore Alessandro Aricò, assieme ai dirigenti del Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti regionale e i sindaci delle aree interessati. Presenti anche rappresentanti delle compagnie di navigazione e delle Associazioni isolane.

Collegamenti marittimi per le isole minori siciliane, incontro con la Regione

L’incontro si è tenuto in un momento in cui il tema dei collegamenti è particolarmente importante per le isole minori della Sicilia. Non tanto perché si tratti di una novità (anzi, se ne è discusso molto soprattutto in tempi di campagna elettorale), ma perché il maltempo degli ultimi giorni – che ha lasciato le Eolie isolate – ha riaperto la riflessione sull’importanza delle infrastrutture in queste aree delicate della regione.

Il presidente Renato Schifani e l’assessore Alessandro Aricò hanno incontrato sindaci ed enti che, a più riprese, hanno sollecitato gli organi competenti a intervenire sui disagi ai quali sono state sottoposte le isole minori, soprattutto negli ultimi due mesi.

A seguito dell’incontro, le Associazioni isolane hanno inviato una nuova nota ai vertici regionali e ministeriali, manifestando “il proprio apprezzamento per il ripristino delle corse statali e per la volontà del presidente Schifani di equiparare la tariffa dei lavoratori pendolari a quella dei residenti nelle isole”.

“Molto gradita anche la volontà di ricostituire l’ufficio isole minori e di avviare un tavolo tecnico, al quale le associazioni chiedono di partecipare, nell’ambito del quale – si legge nella nota – si ritiene necessario meglio affrontare la tematica inerente ai collegamenti marittimi e quindi apportare i necessari accorgimenti anche agli itinerari orari prima dell’entrata in vigore dei nuovi servizi regionali”.

La nota rimarca anche la necessità di ricomprendere nelle agevolazioni tutti i lavoratori pendolari e rinnova le richieste e le preoccupazioni già rappresentate nella nota del 14 novembre scorso, sottoscritta da 38 associazioni, tra cui l’assoluta necessità di mantenere le corse statali anche dopo l’entrata in vigore dei nuovi servizi integrativi regionali.

Immagine di repertorio