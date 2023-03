L’incredibile furto del postamat con l’escavatore: il video fa il giro del web

Il colpo a Valverde, in provincia di Catania, ai danni dell'ufficio postale

In pochi minuti una banda ha portato via un postamat con l’ausilio di un escavatore. L’incredibile furto è avvenuto a Valverde, in provincia di Catania, ai danni dell’ufficio postale.

Il video ripreso da un residente

In un video ripreso da un residente della zona si vede un gruppo di persone che mette a segno il colpo. La banda ha bloccato la strada con alcuni veicoli e ha portato a termine il furto in pochi minuti.

Scardinato il postamat

L’escavatore ha scardinato il postamat e poco dopo il mezzo meccanico lo ha collocato all’interno di un furgone con il retro tagliato per permettere l’inserimento del carico. Subito dopo la banda è fuggita ad alta velocità. Indagini in corso da parte dei carabinieri.