Malore fatale in vacanza, morto il commissario siciliano Rosario Romano: “Agosto maledetto”

Dolore da parte dei colleghi della Polizia Penitenziaria per la scomparsa improvvisa del 56enne palermitano Rosario Romano.

Un infarto e arresto cardiaco fatale mentre si trovava in vacanza a Rimini: così è morto il commissario siciliano Rosario Romano, palermitano di 56 anni.

Una tragedia che ha lasciato senza parole tutta la comunità siciliana, ma anche la città di Mantova (Lombardia), dove dal 2020 prestava servizio come comandante di reparto del carcere. Era stato per tanti anni in servizio nel carcere di Ferrara e per un po’ di tempo aveva lavorato anche come tutor nella Scuola di Formazione di Parma.

Tragedia in vacanza, morto commissario siciliano Rosario Romano

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si stava godendo una tranquilla vacanza sulla costiera romagnola quando improvvisamente sarebbe stato colpito da un malore che non gli avrebbe lasciato scampo.

Senza parole i colleghi della Polizia Penitenziaria, che in un post di cordoglio su Facebook hanno scritto: “Ancora un lutto per la Polizia Penitenziaria: muore d’infarto il Commissario Rosario Romano, comandante del carcere di Mantova. Rosario. 56 anni, è stato colpito da un infarto mentre era in vacanza a Rimini. Sembra di assistere alla maledizione del mese di agosto: l’anno scorso aveva perso la vita allo stesso modo sulle spiagge della Calabria, l’ispettore Luca Frongia. Condoglianze alla famiglia dello sfortunato collega”.

Fonte immagine: sito Polizia Penitenziaria, via Facebook