Influenza australiana, boom casi: un milione in una settimana

Salgono ancora i casi di influenza australiana in Italia – con centinaia di migliaia di italiani alle prese con sintomi – raggiungendo quasi 1 milione di contagi (943.000) nell’ultima settimana, dal 28 novembre al 4 dicembre 2022, per un totale di 3.521.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto Influnet dell’Istituto superiore di sanità (Iss) relativo alla 48esima settimana. “L’incidenza è pari a 16 casi per mille assistiti (13,1 nella settimana precedente) e supera la soglia di intensità alta”, evidenzia l’Iss.

Continua a colpire soprattutto i bambini

L’influenza continua a colpire soprattutto i bambini. “Aumenta l’incidenza in tutte le fasce di età, ma risultano maggiormente colpite le fasce di età pediatriche e in particolare i bambini al di sotto dei cinque anni di età, in cui l’incidenza è pari a 50,2 casi per mille assistiti” nell’ultima settimana (28 novembre-4 dicembre) rispetto a 41,2 nella settimana precedente, si legge nel rapporto. L’incidenza “nella fascia di età 5-14 anni è a 29,29 casi per mille assistiti, nella fascia 15-64 anni a 13,16 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 6,44 casi per mille assistiti”, prosegue il report.