Influenza, dal nurofen al paracetamolo: scarseggiano i medicinali nelle farmacie

Il boom influenza colpisce anche le farmacie italiane: cominciano a scarseggiare nei magazzini i farmaci per combatterne i sintomi

L’influenza continua a registrare numeri da record (in negativo) in tutta l’Italia.

I casi aumentano giorno dopo giorno, costringendo milioni di italiani a letto proprio in prossimità delle feste.

“Sono i numeri peggiori degli ultimi 15 anni“, ha sentenziato Walter Ricciardi, presidente della fondazione “Italia in salute”.

Tra le conseguenze, purtroppo, vi è anche la folle corsa nelle farmacie, letteralmente prese d’assalto nelle ultime settimane.

Così medicinali per curare i sintomi comuni di raffreddore, tosse e mal di gola, dal nurofen al paracetamolo fino ai mucolitici e ai prodotti per aerosol, a causa dell’alta richiesta, cominciano a scarseggiare all’interno dei magazzini di tutta la penisola.

Ecco i farmaci anti-influenza che scarseggiano

Il problema legato alla carenza di farmaci ha investito anche le grandi città come Roma e Milano. A mancare, in particolare, sarebbero ibuprofene, antipiretici, spray per il mal di gola, ma anche antibiotici e cortisoni.

La causa di ciò, come detto, è primariamente il boom di contagi registrato in Italia, con numeri tremendi come non accadeva da tempo.

Oltre a questo, tuttavia, ci sarebbero anche problemi legati alla produzione dei medicinali.

L’Aifa lancia l’allarme

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha lanciato l’allarme, segnalando la carenza nelle farmacie di ben 3.128 medicinali (tra cui quelli anti-influenzali) a causa di temporanea indisponibilità o difficoltà produttive.

In particolare, a pesare sulla produzione sarebbero l’aumento dei costi dei materiali di confezionamento( come vetro e alluminio), nonché la difficile reperibilità di principi attivi.