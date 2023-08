Online il nuovo Portale unico ISEE dell’Inps: ecco cos’è e come funziona – GUIDA

Ecco tutte le novità e come usare il nuovo portale per le dichiarazioni ISEE.

È disponibile online il nuovo Portale unico ISEE dell’Inps, che semplifica la presentazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Il progetto “Isee precompilato” è stato realizzato realizzato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Inps, è online il nuovo portale ISEE

In una nota dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, disponibile sul sito web ufficiale, si legge: “Il nuovo Portale unico ISEE riunisce le varie modalità di acquisizione dell’ISEE, precompilato e non, in un unico punto di accesso, sostituendo i portali precedenti”.

Finalmente il rilascio dell’ISEE sarà molto più semplice, privilegiando l’uso della modalità precompilata. Nel messaggio numero 1345 dello scorso 11 aprile vengono spiegate le modalità di utilizzo del portale e tutte le informazioni utili per l’utente.

Dati precompilati e semplificazioni, le novità

Ecco le novità introdotte dal nuovo portale ISEE dell’Inps:

Non è più necessario per il dichiarante di inserire gli elementi di riscontro relativi agli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni. L’Inps spiega che ” l’autorizzazione alla precompilazione dei dati da parte dei componenti maggiorenni del nucleo, diversi dal dichiarante, può essere concessa dai medesimi mediante accesso diretto al Sistema Informativo dell’ISEE con la propria identità digitale, cioè SPID , Carta di Identità Elettronica ( CIE ) o Carta Nazionale dei Servizi ( CNS )”.

, Carta di Identità Elettronica ( ) o Carta Nazionale dei Servizi ( )”. Alcuni dati sono precompilati e precaricati dall’INPS:

reddito complessivo IRPEF e altri redditi, che vengono alimentati direttamente dall’Anagrafe Tributaria; spese sanitarie per i disabili previste dalla normativa e ricavate dall’Anagrafe Tributaria e desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente; contratto di locazione; patrimonio immobiliare detenuto in Italia, disponibili nell’Anagrafe Tributaria; patrimonio mobiliare detenuto in Italia, inclusi i saldi finali e le giacenze medie relative ai conti correnti bancari e/o postali; trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati dall’INPS, nei casi previsti dalla normativa.

Nel nuovo portale Isee dell’Inps i campi sopra indicati possono essere accettati o modificati, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’Istituto.

Il nuovo Portale Unico ISEE indirizza agevolmente alla compilazione dell’ISEE precompilato, la formula più scelta per la dichiarazione dei redditi online.

Il tutorial del nuovo portale ISEE dell’Inps

Inps mette a disposizione: tutorial descrittivi, simulatori ISEE, FAQ (domande frequenti), un assistente virtuale “Chatbot” per guidare la navigazione e anche video tutorial “in pillole” (in basso).

ISEE precompilato ordinario

ISEE universitario

Il video risulta al momento non disponibile.

ISEE prestazioni agevolate minorenni

ISEE precompilato – ISEE prestazioni socio-sanitarie per le persone disabili

ISEE precompilato – Conferma/modifica dati precompilati