Investe e uccide una suora, rintracciato poco dopo: “Non mi ero accorto dell’urto”

Una suora di 87 anni è stata investita e uccisa da un camion lungo la statale Valsugana, a Rosà (Vicenza). Sembra che la religiosa stesse attraversando la strada quando è stata travolta dal mezzo pesante che ha proseguito la sua marcia. L’anziana è stata subito soccorsa, ma i tentativi da parte dei sanitari arrivati dall’ospedale di Bassano sono stati vani. La statale è stata chiusa e si è aperta la caccia all’autista del camion.

L’uomo, un polacco, è stato rintracciato poco dopo, ma ha dichiarato di non essersi accorto dell’urto. Ha detto si essere andato a scaricare materiale in una ditta di Fontaniva in provincia di Padova. La polizia locale lo ha identificato attraverso la lettura della targa ai varchi elettronici della zona.