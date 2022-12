Iran, Alessia Piperno: “Compagna cella condannata a morte”

La giovane travel blogger in un post racconta dei momenti trascorsi in cella con Fahimeh Karimi, allenatrice di pallavolo

“Fahimeh è stata la mia compagna di cella per 34 giorni. Un giorno è uscita dalla cella per andare in infermeria, e non è più tornata”. Alessia Piperno, la travel blogger romana rimasta in carcere in Iran per 45 giorni, racconta così su suo profilo Instagram la storia di Fahimeh Karimi, allenatrice di pallavolo e mamma di tre figli, condannata a morte per avere dato un calcio a un pasdaran.

“Tra di noi non ci sono state grandi conversazioni, dal momento che io non parlavo farsi e lei non parlava inglese – scrive la 30enne – Ma eravamo unite dallo stesso dolore e dalle stesse paure. Ho cercato il suo nome ogni giorno da quando sono tornata, per controllare se avessero liberato anche lei. Invece mi sono trovata davanti a un articolo con il suo volto con scritto ‘condannata a morte'”.