Ischia. Padre, madre e neonato ritrovati vivi

Il nucleo familiare, che vive nella zona maggiormente interessata dalla frana, è stato recuperato e portato in ospedale

Sono stati trovati padre, madre e neonato dati inizialmente per dispersi a Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia. Il nucleo familiare, che vive nella zona maggiormente interessata dalla frana, è stato recuperato e viene portato in questo momento all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Lo ha reso noto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nel corso di un punto stampa in Prefettura dove da questa mattina è stato insediato il centro coordinamento soccorsi.