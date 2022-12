Ischia, Protezione civile “A Casamicciola possibili nuove frane”

Le abbondanti piogge previste a partire dalla mezzanotte sull'isola di Ischia potrebbero provocare nuove frane nella zona di Casamicciola

Le abbondanti piogge previste a partire dalla mezzanotte sull’isola di Ischia potrebbero provocare nuove frane nella zona di Casamicciola. Lo ha detto Italo Giulivo, capo della Protezione civile della Campania, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta per illustrare i provvedimenti presi alla luce della nuova allerta meteo.

Piogge potrebbero innescare ulteriori frane

“Piogge come quelle previste, se si verificheranno in modo concentrato, potrebbero provocare nuovi effetti al suolo”, ha spiegato, e dunque “innescare ulteriori frane determinando una situazione di pericolosità”. Per questo “l’invito della protezione civile regionale è quello di allontanarsi dalle abitazioni che dalle analisi sono state classificate come rosse e andare negli alberghi”, ha concluso Giulivo.